Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в селе Бобровка под Барнаулом за 12,999 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом расположен на участке в 10 соток. Удаленность от города составляет около 30 километров.
"Прекрасный, экологически чистый район, закрытый охраняемый поселок, в доме сделан отличный стильный ремонт", — подчеркивается в объявлении.
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Имеется встроенная мебель, бассейн, баня, гараж. Продавец дома готов поторговаться.
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