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Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего жителя Ельцовского района, которого подозревают в угоне иномарки у родственников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что ЧП произошло в среду, 10 мая, в селе Черемшанка. Молодой человек угнал иномарку своих родственников, которые приехали к нему в гости. Он взял ключи от машины без их спроса, когда хозяева авто спали. На трассе в полутора километрах от населенного пункта он не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. После этого пришел домой и лег спать.
Сначала свою вину он не признал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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цыгане чтоли?