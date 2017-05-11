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Электронная карта кладбищ в ближайшее время может появиться в России. Ожидается, что благодаря ей место захоронения человека можно будет найти по его имени и годам жизни, сообщает газета "Известия".
"Задумка в том, чтобы была не только максимально полная база захоронений, но и возможность проложить точный маршрут, с фотографиями. На сайте будут и обычные кладбища, и мемориалы, и воинские захоронения. Все данные мы собираем и проверяем вручную, за несколько месяцев удалось полностью "оцифровать" Санкт-Петербург и Ленобласть", — приводит издание слова генерального директора компании "РусКладбища" Максима Логанова.
Роскомнадзор дал компании разрешение на обработку персональных данных. При этом на сайте нельзя просмотреть список всех захоронений, а чтобы найти данные о конкретном человеке, нужно ввести в форму поиска его фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и дату смерти. Место захоронения можно будет увидеть на карте.
В настоящий момент единственная государственная база захоронений представлена на портале "Мемориал" Минобороны РФ, там можно найти данные о погибших в годы ВОВ и узнать точное место захоронения.
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