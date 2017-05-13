Фото: avito.ru
Коттедж площадью 270 квадратных метров на участке 27 соток продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 15 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.
"Охраняемая территория, центральные коммуникации: газ, вода, электричество, центральная канализация, вывоз мусора", — отмечается в объявлении.
На первом этаже дома находится кухня, гостиная, холл, гостевой санузел, гардеробная, топочная, гараж на два автомобиля, веранда.
На втором этаже расположены три спальни, в одной из которых находится санузел с душем и выход на отапливаемую лоджию с видом на сосновый лес. Две другие спальни выходят на общий балкон. Также есть общая ванная комната, комната отдыха с сауной.
В 60% помещений коттеджа выполнен евроремонт, остальная часть дома – под чистовую отделку. На участке имеется баня.
"Чистейший воздух, прекрасная экология, отличный сон, до центра города 15-20 минут без пробок и светофоров, порядочные соседи, комфорт, уют и тишина. В поселке асфальтированные дороги, пруд, детский городок, велосипедные и пешие прогулки без суеты, в окрестностях грибы, ягоды, рыбалка. На участке лес. Красивый вид из окон", — также отмечает автор объявления.
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