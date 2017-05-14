Фото: avito.ru
Небольшой летний дом площадью 70 квадратных метров на участке восемь соток продают в Барнауле за 5,92 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Коттедж расположен на улице Абаканской недалеко от комплекса Авальман.
"Участок площадью восемь соток полностью облагорожен (разбиты газоны, проложены дрожки из тротуарной плитки, есть место под огород). На участке новая русская баня из лиственницы (дорогая и комфортабельная), зона барбекю со стационарным тандыром", — отмечается в объявлении.
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Также указывается, что дом из бруса зашит сайдингом. Коттедж построен в духе французского шале (балкон, остекленная терраса, мансардный этаж, деревянные элементы).
"На участке сохранены все деревья. Сосны и близость Оби делают воздух вкусным. Вместе с домом и земельным участком вы приобретаете престиж, достойных соседей и хорошую экологию", — отмечает автор объявления.
Комментарии
Чё они все ылитных,пристижных,достойных соседей то продают? А так-то продешивил барыжка- эту беседку надо было на Арбатской ( в масквабаде) лепить, тогдаб 5,9 млн.евроф мог отхватить!
Судя по ценнику и себестоимости это не шале - это шалом
Стиль шалаш
Обычный садовый домик, цена правда несуразная, это наверное за "престижных соседей". Фамилии огласите пожалуйста, соседей то.
Домик - тьфу! Там главное - баня навороченная. И шашлычница с тандыром. У кого есть надобность чиновных "приятелей" ублажать - само то. И недорого - откатами окупится.
Молодец хозяин. Все достойно, со вкусом. Удачной продажи.
Богатый не значит умный, чаще наоборот.
Если Господь хочет посмеяться над человеком, он отнимает у него разум.