Фото: starslife.ru
Российская певица Катя Лель вслед за остальными представителями шоу-бизнеса пополнила "копилку" базы данных украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Как сообщает издание, это произошло из-за того, что певица посетила Крым без согласования с Киевом.
Отметим, что в списке "Миротворца" уже находятся и другие популярные певцы и певицы из России. Речь идет о Юлианне Карауловой, Михаиле Шуфутинском, Ирине Аллегровой, Басте, Нюше, Григории Лепсе, Диане Гурцкой, Юлии Самойловой, Лолите, Валерии Леонтьеве, Юрии Лозе, а также путешественнике Федоре Конюхове.
Комментарии
Реально фиолетово и про Крым и про базу "Миротворца"!
интересная организация типа СС с названием миротворец. почему молчат наши правоохранительные органы
Уже четвертый год идет, там треть России уже побывало. Ну переписали бы уже всю Россию в эту базу и не мучились
Да глубоко по!
Моя супруга вчерась подстрелила под Горловкой 40 тонный бензовоз АТОшников,красивый салют к дню Победы устроила!
С днем Победы,Россияне!
лучше на сайте миротворца, чем гореть в аду, чего заслуживает рос.эстрада