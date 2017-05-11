Фото: Amic.ru
Цена за один квадратный метр вторичного жилья в Барнауле упала до показателей десятилетней давности. Как сообщают аналитики на сайте "Недвижимость Алтая", в апреле за один квадратный метр жилья нужно было заплатить 44 тысячи 40 рублей — это сравнимо с показателями апреля 2007 года.
По мнению экспертов, главная причина такой ситуации — отсутствие спроса у населения. Многие барнаульцы еще не восстановили свое финансовое положение после прошедшего кризиса. Те, кто срочно нуждался в улучшении жилищных условий, сделали это раньше. Кроме того, на рынке заметно стало меньше инвесторов. Однако к осени возможна положительная динамика роста, когда ипотечные ставки снизятся на несколько процентов.
Как ранее писал Amic.ru, общее снижение стоимости жилья в столице Алтайского края с начала 2017 года составило 1,22%. Как пояснила изданию специалист по рынку недвижимости компании "Сити Трейд" Евгения Мальцева, цены на вторичное жилье и новостройки упали ниже некуда. Если раньше за определенную цену можно было купить однокомнатную квартиру, то сейчас на эти деньги можно приобрести уже двухкомнатную. По ее данным, средняя цена в краевой столице составляет около 34 тысяч рублей за квадратный метр. Причем некоторые застройщики не думают о качестве, стараясь минимизировать затраты на строительство.
Эксперты прогнозируют, что в ближайший год не будет роста цен на вторичное жилье. Для этого просто нет предпосылок. Есть такое ощущение, что со временем цена упадет еще ниже.
Комментарии
Ну вы жжоте "после прошедшего кризиса", давно прошел?
Так и реальные доходы населения опустились до уровня 2007 года.
Ничего дешевого не вижу. Что хоть как -то нравится стоит от 8 - 10млн.
В Барнауле пока нормально. В Бийске хуже! С 2 миллионов квартира подешевела до 1,5 А может и дешевле будет. Конкретно улица Разина.
пусть падают все равно в барнео вряд ли вернусь...
промышленности нет, заработков нет, угробили с\х много что угробили, строительство это вторичка, туда идут заработанные деньги, даже если ипотека, то деньги идут под зарплату а зарплаты нет. вот и прямямые причины кризиса. город не может состоять из гипермаркетов и и пустых коробок под жилье
11.05.2017 11:13
Дайте ссылку посмотрб что за квартира. Ищем сейчас квартиру в бийске.
Продам дом) отличный, большой с ремонтом - обращайтесь)
Только у Строительной Перспективы квартиры разлетаются как горячие пирожки еще до сдачи. Потому что только они и умеют строить качественно
11.05.2017 11:47
Е
они тоже как попало строят, как впрочем и все остальные, качество и шумоизоляция оставляют желать лучшего
Пузырь недвижимости сдувается. Мы ещё и половину пути не прошли
Тогда пик цен на квартиры был, как раз перед фининансово-экономическим кризисом.
На первичном рынке скоро одни стены впаривать будут. Без отделки, без водопровода, без проводки. В такие надо ещё полляма лям вкладывать.