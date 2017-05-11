Фото: pixabay.com
Житель Алтайского края украл 12 мешков отборного зерна, которое предназначалось для посевной, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел ночью в районе посёлка Восточный Бийского района. Селянин сгрузил похищенное зерно в свой внедорожник. Его остановили сотрудники ГИБДД. Водитель авто признался, что тайно похитил отборное зерно прямо из бункера сеялки и собирался использовать похищенное для собственных нужд.
Похищенное зерно изъято. Его общая масса составила 205 кг.
Комментарии
Расстрелять на месте, а потом судить по всей строгости закона в российском суде - самом гуманном для всяких сволочей суде в мире.
судя по описанию, человек не бедствует, но ворует
Жаль не чиновник, так бы простили...
А вдруг он член Единой России? Вылетят гаишники с работы.
А внедорожник - это списанный УАЗ-буханка? Тогда зажиточный селянин.
200 кг это максимум 5 мешков.
Ну если УАЗ тогда пусть ворует.
Патриот.
11.05.2017 11:39
- гость -
МВД не бухгалтера, чтобы уметь считать! Написали 12, значит 12.
Как селянин, живя в благоустроенном селе, имея высокооплачиваемую с\х работу смог решиться на такое?
Расстрелять на месте,вместе с Кохом,Провальным,Ходором,Боженкой,Латыниной и прочими,или заставить сеять украденное зерно в вечную мерзату!
11.05.2017 11:48
- гость -
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клептомания это