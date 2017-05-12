Настало время сезонных распродаж, что не может не радовать барнаульских модниц и модников. ТРЦ "Пионер" решил не просто порадовать своих гостей привлекательными ценами, но и устроить целый фестиваль шопинга со скидками и развлекательной программой. Фестиваль будет проходить с 12.00 до 18.00 на 4-м этаже центра.
Дизайнерская одежда, украшения, шоу-румы одежды известных брендов, handmade-ярмарка, гараж-маркет, бартер-шоп – все это всего на один день будет представлено в пространстве CHEAP&CHIC Market, которое будет располагаться на территории торгово-развлекательного центра "Пионер".
Фестиваль шопинга – это отличная возможность лично познакомиться с дизайнерами, открыть для себя новые марки как в одежде, так и в бьюти-сфере, протестировать новые услуги, приобрести эксклюзивный наряд с хорошей скидкой или просто весело провести время. На CHEAP&CHIC маркете не будет фиксированных цен, поэтому можно торговаться и требовать специальное предложение, которое устроит вас.
ТРЦ "Пионер" приглашает магазины, шоу-румы, бутики одежды, салоны красоты, а также дизайнеров и хендмейд-мастеров города к участию в пространстве CHEAP&CHIC Market.
Заявки на участие следует присылать на почту brn@mag-live.ru или писать напрямую кураторам маркета.
ТРЦ "Пионер": проспект Ленина, 102В
Всю интересующую информацию о жизни центра, магазинах и акциях можно узнать на сайте
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