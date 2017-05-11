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Международная федерация хоккея отложила на год решение о том, где будет проводиться молодежный чемпионат мира 2023 года. Отметим, что одним из главных претендентов на право принимать первенство является Новосибирск. Однако город так и не решил вопрос со строительством новой ледовой арены.
"Решений по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, в мае не будет, потому что мы еще не закончили работу с федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров. Думаю, хозяин молодежного чемпионата мира 2023 года будет определен через год на турнире в Дании", — цитирует агентство "Р-Спорт" президента международной федерации хоккея Рене Фазеля.
Отметим, что разговоры о том, что новый ледовый дворец будет построен на берегу Оби в районе "Горского" в Новосибирске, идут уже несколько лет. Ожидается, что современный спортивный объект будет вмещать 12,5 тысяч зрителей. Именно там пройдет молодежный чемпионат мира 2023 года, а также будет играть команда "Сибирь". Стоимость арены должна составить несколько миллиардов рублей, а строительство займет около 2,5 лет.
Комментарии
Идет планомерное создание 25млн высококвалифицированных рабочих мест! Просто не все это понимают.