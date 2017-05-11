Фото: growinggarden.ru
23 человека погибли, еще 28 получили травмы в результате обрушения части стены во время празднования свадьбы в индийском штате Раджастхан. Об этом пишет РИА Новости.
ЧП случилось вечером в среду, 10 мая. Обрушение произошло из-за пыльной бури. Многие гости, пришедшие на свадьбу, оказались под завалами.
В числе погибших четверо детей. Также из-за бури произошло отключение электричества. Раненые доставлены в больницу, состояние пострадавших не уточняется.
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