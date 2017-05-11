Более 25 гектаров памятных лесов появилось в Алтайском крае в рамках акции "Лес Победы". Лесоводы и добровольцы высаживали молодые сосны в Ключевском, Егорьевском, Каменском, Баевском, Шелаболихинском, Первомайском и других районах края.
За несколько лет проведения мероприятие становится народным. Люди считают своим долгом посадить дерево в память о воевавших земляках. Каждое мероприятие собирает более ста человек одновременно — люди приходят с воодушевлением и желанием потрудиться, отмечают организаторы.
"Второй раз участвую в "Лесе Победы" в Бобровке. Счастливые лица детей, уха, мягкий белый хлеб, прекрасное голубое небо — то, что сегодня есть у нас, никогда не будет у тех, кто погиб. Великая Отечественная война — это прежде всего люди, чьи судьбы покалечены, чьи жизни оборвались. Думаю, среди всех акций, приуроченных к 9 мая, "Лес Победы" выделяется тем, что мы создаем живой символ памяти. Мало посадить дерево, за ним нужно ухаживать, возвращаться сюда снова и снова", — поделилась впечатлениями жительница Барнаула Татьяна.
В лесной холдинговой компании "Алтайлес" подчеркивают, что цель акции — эколого-патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти о воевавших земляках. Именно поэтому на месте самых масштабных мероприятий появляются специальные знаки в виде елочки, где можно прочитать информацию о дате появления насаждения и организаторах посадки. По словам директора компании по лесному хозяйству Валерия Савина, эта традиция будет продолжена.
В этом году принять участие в акции вызвались целые коллективы предприятий и организаций — как государственных, так и коммерческих. По мнению руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай Алексея Овсянникова, "Лес Победы" — мероприятие не на показ.
"Все люди, присутствующие здесь, объединены чувством гордости за воевавших земляков, признательности за мир и спокойную жизнь. Уверен, именно эта акция не позволит забыть подвиг наших дедов и прадедов", — отметил Алексей Владимирович.
Серьезную помощь лесоводам оказали ребята из школьных лесничеств. Активисты движения наравне со взрослыми выкапывали будущие победные деревья, выращенные в лесных питомниках. Процесс этот очень трудоемкий, но ребята показали себя с лучшей стороны. Как рассказала руководитель природоохранного объединения "Свет" из Егорьевского района Елена Зайцева, ребята с удовольствием помогали выкапывать хрупкие сеянцы.
Экологическую и патриотическую составляющие увидел в "Лесе Победы" Иван Мордовин, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного Собрания. Он отметил, что такие события объединяют людей и приносят огромную пользу краю. Миллионы новых деревьев — лучшее подтверждение его словам.
Организаторы мероприятия в Алтайском крае: лесная холдинговая компания "Алтайлес", Союз организаций лесной отрасли Алтайского края "Алтайлес".