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Алтайский край по итогам первого квартала 2017 года остался в числе регионов-лидеров Сибири по динамике основных показателей развития экономики. Как следует из данных Росстата, по итогам первого квартала 2017 года в Алтайском крае промышленное производство выросло на 9,9% (по России – на 0,1%, по СФО – на 2%).
По индексу промышленного производства регион занимает 16-е место среди регионов России и сохраняет 3-е место среди субъектов Сибирского федерального округа. По индексу производства в обрабатывающей промышленности по результатам 3 месяцев текущего года Алтайский край сохранил за собой 2-е место среди регионов Сибири и вошел в ТОП-15 по России (113,8% при среднем значении по России 99,2% и СФО 98,2%). Высокие темпы роста сохраняются в машиностроении, в пищевой и перерабатывающей промышленности, производстве кокса, лекарственных средств.
По объемам производства молока и мяса Алтайский край занимает лидирующую позицию среди регионов Сибири. Кроме того, в марте 2017 года в Алтайском крае оборот розничной торговли вырос в сопоставимых ценах на 11,4% по отношению к февралю 2017 года (по СФО – на 8,1%) – это 1-е место среди регионов Сибири. За первый квартал 2017 года объем платных услуг в регионе увеличен на 6,6% — это 3-е место среди регионов СФО.
Комментарии
Да любить-калатить.
Ну, а что тут кажеш.
Ха-ха-ха! Ей Богу насмешили, выглядит как градообразующее предприятие Барнаула торговая сеть Мария-Ра, правительство края с удвоенной силой фальсифицирует стат. данные, что бы карлин у кремлёвского сидельца в фаворе был
Очередное враньё
У народу уже пуп развязывается, от усилия выжить. А край все расцветает!!!Это как????
Даже не смешно! Сидим в большой черной ж... и сочиняем героические мифы, чтоб не так страшно было? а по факту, единственное, что у нас стабильно растет из года в год - так это количество населения, покидающего сию благословенную землю.
11.05.2017 12:14
- гость -
У народу уже пуп развязывается, от усилия выжить. А край все расцветает!!!Это как????
А вы что не верите, что Алтайский край экономически процветающий регион, и стал таковым пдо чутким руководством А. Б. Карлина, и в то, что путин 11 шайб забил лично, то же не верите? Так вы белоленточник? Пятая колонна?