12 мая 1998 года президент России Борис Ельцин провел первую интернет-конференцию и ответил на вопросы людей из разных стран. Тогда ему поступило около 10 тысяч вопросов, за 30 минут он ответил на 14. Кстати, провела ее американская телекомпания NBC, а до Ельцина такой, тогда новой, формой общения пользовались премьер-министр Великобритании Тони Блэр, канцлер ФРГ Гельмут Коль, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Борису Ельцину задавали разные вопросы.
Так, например, его спросили про отношения с лидерами стран "Большой семерки". "Мы друзья", — сказал Борис Николаевич.
Про внешнюю политику были и более серьезные вопросы. Говоря о сокращении ядерных вооружений и ратификации РФ договора СНВ-2, Ельцин подчеркнул, что Россия сразу приступит к разработке СНВ-3, как только он будет ратифицирован Госдумой.
Отвечал он и на вопрос о рыночных реформах в России:
"Я и дальше буду вести такую линию — линию реформ, линию демократии, линию рыночной экономики. Чтобы ни в коем случае не вернуться в коммунистический психоз — нет, и еще раз нет".
На вопрос о возможной женщине-президенте в России он ответил отрицательно, даже если речь бы шла о его дочери: страна к этому пока не готова.
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Спросили его и про здоровье. Он ответил, что здоров "по всем показателям", несмотря на перенесенную год назад операцию на сердце. А еще он сказал, что недосып "не сказывается, вы видите — ни на моем внешнем виде, ни на моем напоре, энергии".
Борис Ельцин был президентом РФ с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Умер 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет.
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Комментарии
У этого при....ка, от алкоголизма произошло разжижение мозгов. Что поделаешь, такова видимо участь России иметь тех, кто потом всеми презираемы.
Осиновый кол вместо мавзолея в Свердловске...
И Горбача до кучи