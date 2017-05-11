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Возможных кандидатов на пост директора ФБР назвали в США

, ИА "Амител"
В CNN назвали следующие имена: Рудольф Джулиани, Крис Кристи и Рэй Келли

Фото: egeninsesi.com

Издание CNN назвало трех кандидатов, которые, по некоторым данным, претендуют на пост директора Федерального бюро расследований США. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Речь идет о бывшем мэре Нью-Йорка Рудольфе Джулиани, губернаторе штата Нью-Джерси Крисе Кристи и экс-начальнике Управления полиции Нью-Йорка Рэе Келли.

Отметим, что первые два кандидата являются сторонниками президента США Дональда Трампа. Кроме того, экс-мэр Нью-Йорка также является ведущим экспертом главы государства по вопросам кибербезопасности в частном секторе. Между тем Келли ранее уже  рассматривался на этот пост. Тогда его кандидатуру рассматривал Билл Клинтон.

Отметим, накануне стало известно, что Дональд Трамп лишил должности директора ФБР Джеймса Коми. Сначала уволенный сотрудник ФБР воспринял новость о своем увольнении как шутку.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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