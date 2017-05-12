Конференция "Экономика 2017: разговор "без купюр" с Александром Кареевским" состоится 18 мая в Барнауле. Встречу для собственников бизнеса и частных инвесторов проведет "БКС Премьер"*.
Приглашенные гости:
- Александр Кареевский — эксперт фондового рынка, ведущий экономической программы на радиостанции Вести ФМ, обозреватель телеканала "Россия 24", который еженедельно подводит финансовые итоги и дает экономический анализ крупнейших эмитентов в эфире деловой программы "Геоэкономика".
- Николай Соколов — эксперт "БКС Премьер" по инвестиционным решениям.
На мероприятии пойдет речь о перспективах российской экономики в условиях неопределенности, прогнозе движений на мировых финансовых рынках, будущем рубля и иностранных валют, а также возможностях инвестирования в текущей экономической ситуации. Желающие смогут получить ответы и на другие интересующие их вопросы.
Выступления Александра Кареевского всегда вызывают интерес и собирают полные залы по всей стране. Участие в конференции – бесплатно* по предварительной записи по телефону: 8 800 500 70 85 или на странице мероприятия.
Начало конференции в 19:00
Начало регистрации в 18:30
Адрес: г. Барнаул, кинотеатр ПИОНЕР, пр. Ленина, 102В
г. Барнаул, ул. Ленина, 54
т. 8 800 500 70 85 | www.bcspremier.ru
*Название "БКС Премьер" используется АО "БКС Банк" (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г., Лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-13349-100000. Выдана ФСФР 14.10.2010 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.
*Не является образовательной деятельностью. Количество мест ограничено.
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