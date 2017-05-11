Сразу пять муниципалитетов Алтайского края представят наш регион на конкурсе городов России "Семья и город — растем вместе!". Как сообщает пресс-служба Минтрудсоцзащиты, в конкурсе сразятся города Барнаул, Бийск, Алейск, Камень-на-Оби и село Усть-Калманка.
Всего на победу во всероссийском конкурсе претендуют 289 муниципалитетов. Участникам предстоит выполнить три задания. Это не только добавит рейтинговые баллы, но и позволит реализовать новые социальные инициативы.
Отметим, что первое конкурсное задание называется "Семейный Горсовет (сельсовет)". Необходимо создать новый информационный ресурс или совещательный орган, через который жители смогли бы вносить свои предложения по развитию родного города или села. Задание второе – "Городской (сельский) сюжет". Это видеопрезентации мероприятий, проходящих в рамках конкурса. Третье задание – "Семейное подспорье". Нужно сформировать актуальный перечень товаров и услуг, в которых нуждаются семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Комментарии
горсовет? сельсовет?
А, как на счет аулсовет?
Переплюним всех!!!