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Игрок алтайской команды помог Путину выиграть в матче Ночной хоккейной лиги

, ИА "Амител"
Команда Путина разгромила соперника со счетом 17-6

Фото: cdn.tvc.ru

Представитель алтайского хоккея Валерий Кайгородов принял участие в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который прошел 10 мая в Ледовом дворце "Большой" в Сочи. Президент России Владимир Путин по традиции принял участие в выставочной игре.

Команда легенд советского и российского хоккея ("Легенды хоккея") вышла на лед против команды видных государственных и общественных деятелей, предпринимателей, в составе которой также были участники Ночной Лиги ("Сборная НХЛ"). Как сообщает пресс-служба АКЗС, в составе команды "белых" был и алтайский игрок — хоккеист Валерий Кайгородов.

Глава государства Владимир Путин забросил 6 шайб и набрал 11 очков. Встреча завершилась со счетом 17-6 в пользу команды "Легенды хоккея", за которую Путин сыграл под своим 11-м номером на позиции центрального нападающего в тройке с Павлом Буре и Валерием Каменским.

Отличился и игравший с президентом в одной команде глава Минобороны Сергей Шойгу — на его счету три шайбы. Ворота "Легенд" защищали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Владимир Мышкин.

В составе соперников команды "Сборная НХЛ" двумя голами отметились первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и народный артист России Игорь Бутман, забросил шайбу и председатель Попечительского совета Ночной Лиги Владимир Потанин. В игре принимал участие президент Ночной Лиги Магомед Магомедов.

Под 20-м номером на лед вышел и алтайский игрок, руководитель отделения Ночной хоккейной лиги в Алтайском крае, капитан команды "Бочкари 18+" Валерий Кайгородов. Он провел на воротах 33 минуты, пропустив в том числе несколько шайб от центрального нападающего Владимира Путина.

Гала-матч стал центральным событием финального этапа VI Фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором принимают участие и две команды от Алтайского края, выступающие под флагом компании "Бочкари".

 


 


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Комментарии

11.05.2017 12:52
Массаж мозга

Всего 6 из 17? Стареет царь-батюшка.

0  0
11.05.2017 12:52
- гость -

Каждый должен заниматься своим делом,товарищ Стерх!

0  0
11.05.2017 12:58
- гость -

Блин, мне б стрёмно было. Играть бы с равными. А где они?

0  0
11.05.2017 12:59
- гость -

Теперь у бочкарей пиво пенистей станет.

0  0
11.05.2017 13:07
- гость -

ПЕНИСТЕЙ имелось в виду по латыни (от слова пенис)

0  0
11.05.2017 13:08
Алекс

Не, ну не спортивно это, помогать сопернику, пропуская шайбы!

0  0
11.05.2017 13:20
- гость -

11.05.2017 13:08
Алекс

Для настоящего патриота это очень спортивно, не выставлять своего президента полным хоккеистом!

0  0
11.05.2017 13:32
- гость -

Я то думал карлин встал на коньки...........................

0  0
11.05.2017 13:36
- гость -

Путин давно уже всем нам, россиянам, гол забил

0  0
11.05.2017 13:47
- гость -

какое щастье и могло ли быть иначе. надоел он что-то вконец

0  0
11.05.2017 13:51
гость

где новости что отменили фактически госрегулирование на оплату ЖКХ, вот народ порадуется

0  0
11.05.2017 13:51
- гость -

А что если наша мамка против белорусского батьки? А?

0  0
11.05.2017 13:54
- гость -

Или что? Такой хоккей нам ненужен?

0  0
11.05.2017 14:00
- гость -

не нужен

0  0
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