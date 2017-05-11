Фото: cdn.tvc.ru
Представитель алтайского хоккея Валерий Кайгородов принял участие в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который прошел 10 мая в Ледовом дворце "Большой" в Сочи. Президент России Владимир Путин по традиции принял участие в выставочной игре.
Команда легенд советского и российского хоккея ("Легенды хоккея") вышла на лед против команды видных государственных и общественных деятелей, предпринимателей, в составе которой также были участники Ночной Лиги ("Сборная НХЛ"). Как сообщает пресс-служба АКЗС, в составе команды "белых" был и алтайский игрок — хоккеист Валерий Кайгородов.
Глава государства Владимир Путин забросил 6 шайб и набрал 11 очков. Встреча завершилась со счетом 17-6 в пользу команды "Легенды хоккея", за которую Путин сыграл под своим 11-м номером на позиции центрального нападающего в тройке с Павлом Буре и Валерием Каменским.
Отличился и игравший с президентом в одной команде глава Минобороны Сергей Шойгу — на его счету три шайбы. Ворота "Легенд" защищали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Владимир Мышкин.
В составе соперников команды "Сборная НХЛ" двумя голами отметились первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и народный артист России Игорь Бутман, забросил шайбу и председатель Попечительского совета Ночной Лиги Владимир Потанин. В игре принимал участие президент Ночной Лиги Магомед Магомедов.
Под 20-м номером на лед вышел и алтайский игрок, руководитель отделения Ночной хоккейной лиги в Алтайском крае, капитан команды "Бочкари 18+" Валерий Кайгородов. Он провел на воротах 33 минуты, пропустив в том числе несколько шайб от центрального нападающего Владимира Путина.
Гала-матч стал центральным событием финального этапа VI Фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором принимают участие и две команды от Алтайского края, выступающие под флагом компании "Бочкари".
Комментарии
Всего 6 из 17? Стареет царь-батюшка.
Каждый должен заниматься своим делом,товарищ Стерх!
Блин, мне б стрёмно было. Играть бы с равными. А где они?
Теперь у бочкарей пиво пенистей станет.
ПЕНИСТЕЙ имелось в виду по латыни (от слова пенис)
Не, ну не спортивно это, помогать сопернику, пропуская шайбы!
11.05.2017 13:08
Алекс
Для настоящего патриота это очень спортивно, не выставлять своего президента полным хоккеистом!
Я то думал карлин встал на коньки...........................
Путин давно уже всем нам, россиянам, гол забил
какое щастье и могло ли быть иначе. надоел он что-то вконец
где новости что отменили фактически госрегулирование на оплату ЖКХ, вот народ порадуется
А что если наша мамка против белорусского батьки? А?
Или что? Такой хоккей нам ненужен?
не нужен