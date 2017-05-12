Большинство молодоженов основное внимание сосредотачивают на выборе платья для невесты, ведь это ключевой момент свадьбы, "гвоздь программы". Но жених – такой же полноценный участник праздника, а его костюм не менее важен. Он должен не только подходить жениху по цвету и крою, но и гармонично сочетаться с нарядом невесты, образуя с ним единый тандем.
Салоны итальянской мужской одежды Bazioni предлагают женихам несколько полезных советов по подбору наряда. Наиболее распространенными являются классические костюм-тройка и костюм-двойка. Для того чтобы сделать наряд более торжественным, можно обзавестись жилеткой в тон или контрастирующей с цветовой гаммой костюма. Бутоньерки, галстуки-бабочки или шейные платки также подчеркнут особую важность случая.
Популярные в последнее время тематические свадьбы предполагают более оригинальный подход к выбору костюма жениха. Он должен не только сочетаться с нарядом невесты, но и вписываться в выбранную тематику. В таких случаях можно позволить себе даже немного озорные варианты: яркие цвета, необычные сочетания, декоративные элементы.
Главное, что нужно учитывать при выборе костюма, – это соответствие кроя телосложению жениха. Мужчинам со стандартной фигурой и ростом от 180 см можно примерять любые фасоны, а вот низким мужчинам не стоит выбирать пиджаки с широкими плечами, которые сделают их визуально ниже и полнее. Им также не рекомендуется надевать двубортный костюм, делающий силуэт квадратным, и брюки с отворотами.
Жених невысокого роста будет хорошо выглядеть в классическом пиджаке на двух пуговицах. Подойдет также укороченный фрак. Крупным мужчинам стоит обратить внимание на костюмы свободного кроя с рисунком в вертикальную полоску – она зрительно вытянет силуэт. Главное правило выбора свадебной сорочки – ее удачное комбинирование с цветом костюма и моделью галстука. Важно, чтобы сорочка была из натуральных материалов – синтетическое полотно будет неудобно для тела. Рубашка с коротким рукавом – не лучшее решение. Свадебная рубашка должна иметь рукава, манжеты которых выглядывали бы из пиджака на 1,5-2 см и демонстрировали запонки.
Одно из главных правил выбора свадебного наряда – его удобство. В свадебном костюме жених не должен чувствовать никакого дискомфорта. Специалисты салонов мужской одежды Bazioni помогут создать грамотный образ, в котором жених будет чувствовать себя уверенно, красиво и удобно.
"Базиони"
ТЦ "Огни", Барнаул, улица Антона Петрова, 219б, 1 этаж
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