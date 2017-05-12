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Как правильно подобрать костюм жениху?

, ИА "Амител"
Специалисты салона мужской одежды Bazioni рассказали, какие существуют правила выбора свадебного мужского костюма

Большинство молодоженов основное внимание сосредотачивают на выборе платья для невесты, ведь это ключевой момент свадьбы, "гвоздь программы". Но жених – такой же полноценный участник праздника, а его костюм не менее важен. Он должен не только подходить жениху по цвету и крою, но и гармонично сочетаться с нарядом невесты, образуя с ним единый тандем.

Салоны итальянской мужской одежды Bazioni предлагают женихам несколько полезных советов по подбору наряда. Наиболее распространенными являются классические костюм-тройка и костюм-двойка. Для того чтобы сделать наряд более торжественным, можно обзавестись жилеткой в тон или контрастирующей с цветовой гаммой костюма. Бутоньерки, галстуки-бабочки или шейные платки также подчеркнут особую важность случая.

Популярные в последнее время тематические свадьбы предполагают более оригинальный подход к выбору костюма жениха. Он должен не только сочетаться с нарядом невесты, но и вписываться в выбранную тематику. В таких случаях можно позволить себе даже немного озорные варианты: яркие цвета, необычные сочетания, декоративные элементы.

Главное, что нужно учитывать при выборе костюма, – это соответствие кроя телосложению жениха. Мужчинам со стандартной фигурой и ростом от 180 см можно примерять любые фасоны, а вот низким мужчинам не стоит выбирать пиджаки с широкими плечами, которые сделают их визуально ниже и полнее. Им также не рекомендуется надевать двубортный костюм, делающий силуэт квадратным, и брюки с отворотами.

Жених невысокого роста будет хорошо выглядеть в классическом пиджаке на двух пуговицах. Подойдет также укороченный фрак. Крупным мужчинам стоит обратить внимание на костюмы свободного кроя с рисунком в вертикальную полоску – она зрительно вытянет силуэт. Главное правило выбора свадебной сорочки – ее удачное комбинирование с цветом костюма и моделью галстука. Важно, чтобы сорочка была из натуральных материалов – синтетическое полотно будет неудобно для тела. Рубашка с коротким рукавом – не лучшее решение. Свадебная рубашка должна иметь рукава, манжеты которых выглядывали бы из пиджака на 1,5-2 см и демонстрировали запонки.

Одно из главных правил выбора свадебного наряда – его удобство. В свадебном костюме жених не должен чувствовать никакого дискомфорта. Специалисты салонов мужской одежды Bazioni помогут создать грамотный образ, в котором жених будет чувствовать себя уверенно, красиво и удобно.

"Базиони"
ТЦ "Огни", Барнаул, улица Антона Петрова, 219б, 1 этаж

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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