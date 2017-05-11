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Смотрим, как курсанты БЮИ очистили нагорную часть города от мусора

, ИА "Амител"
Порядок наводили 100 курсантов БЮИ

Фото: barnaul.org

Порядка ста курсантов Барнаульского юридического института МВД России приняли участие в экологической акции в нагорной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Студенты очистили от стекла, пластика и прочего бытового мусора склон по улице Мамонтова (в пределах улиц Фомина и Высокий Яр).

В администрации Центрального района просят барнаульцев уважать чужой труд и соблюдать чистоту.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.05.2017 13:25
- гость -

играли в царя горы?

0  0
11.05.2017 13:28
- гость -

Правильно, чисто не там, где не сорят, а там, где убирают. Для кого-то из них это может стать единственным положительным поступком на всю жизнь!

0  0
11.05.2017 13:30
- гость -

зачет!

0  0
11.05.2017 13:38
Массаж мозга

Потенциальные мусорА убирают мусор. Гуд.

0  0
11.05.2017 13:39
- гость -

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ НАШУ - МАТЬ ВАШУ!
В администрации Центрального района просят барнаульцев уважать чужой труд и соблюдать чистоту.

0  0
11.05.2017 13:41
Пионер

Стипуха выше, чем зарплата дворника - пусть работают на благо города

0  0
11.05.2017 13:46
- гость -

вашу мать

0  0
11.05.2017 13:47
- гость -

1.05.2017 13:38
Массаж мозга
Потенциальные мусорА убирают мусор. Гуд.

Ожидаемо массаж......не оригинально. Так то очко заиграет прямо и очно сказать ...например на Калинина 20, зайди и крикни....массаж внутренний тебе гарантирован и не только мозга...

0  0
11.05.2017 13:49
- гость -

Массажка местный злобный клоун

0  0
11.05.2017 13:53
гость

Им стипендии с наших налогов платят столько, что не каждый рабочий получает, герои прямо. Да в частном секторе мы постоянно убираем мусор из кюветов. Машинка останавливается, окошечко открывается и оттуда ручка шварк пакет с мусором. И поехали.

0  0
11.05.2017 13:57
- гость -

Может хватит критиковать будущих защитников этой власти!

0  0
11.05.2017 13:59
Массаж мозга

"например на Калинина 20, зайди"
--------
Вы зачем секретную информацию разглашаете. Теперь враг может узнать, где у нас мусАрня. Кстати, они и сами друг дружку так порой называют, в неофициальной обстановке. То что мусорА любят делать всякие там внутренние массажи - это беда, потому их мусорАми и кличут, а не охранителями прав и свобод граждан.

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