Фото: barnaul.org
Порядка ста курсантов Барнаульского юридического института МВД России приняли участие в экологической акции в нагорной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Студенты очистили от стекла, пластика и прочего бытового мусора склон по улице Мамонтова (в пределах улиц Фомина и Высокий Яр).
В администрации Центрального района просят барнаульцев уважать чужой труд и соблюдать чистоту.
Комментарии
играли в царя горы?
Правильно, чисто не там, где не сорят, а там, где убирают. Для кого-то из них это может стать единственным положительным поступком на всю жизнь!
зачет!
Потенциальные мусорА убирают мусор. Гуд.
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ НАШУ - МАТЬ ВАШУ!
В администрации Центрального района просят барнаульцев уважать чужой труд и соблюдать чистоту.
Стипуха выше, чем зарплата дворника - пусть работают на благо города
вашу мать
1.05.2017 13:38
Массаж мозга
Потенциальные мусорА убирают мусор. Гуд.
Ожидаемо массаж......не оригинально. Так то очко заиграет прямо и очно сказать ...например на Калинина 20, зайди и крикни....массаж внутренний тебе гарантирован и не только мозга...
Массажка местный злобный клоун
Им стипендии с наших налогов платят столько, что не каждый рабочий получает, герои прямо. Да в частном секторе мы постоянно убираем мусор из кюветов. Машинка останавливается, окошечко открывается и оттуда ручка шварк пакет с мусором. И поехали.
Может хватит критиковать будущих защитников этой власти!
"например на Калинина 20, зайди"
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Вы зачем секретную информацию разглашаете. Теперь враг может узнать, где у нас мусАрня. Кстати, они и сами друг дружку так порой называют, в неофициальной обстановке. То что мусорА любят делать всякие там внутренние массажи - это беда, потому их мусорАми и кличут, а не охранителями прав и свобод граждан.