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Ученый совет Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова утвердил четыре кандидатуры на замещение должности ректора университета.
Как говорится на сайте учебного заведения, совет утвердил кандидатуру Александра Дунца, доктора географических наук, доцента, проректора по международной деятельности АлтГТУ, Максима Ленского, кандидата химических наук, доцента, директора Бийского технологического института (филиала АлтГТУ), Андрея Максименко, доктора технических наук, профессора, и.о. ректора АлтГТУ и Владислава Федорова, кандидата технических наук, доцента, проректора по научно-инновационной работе АлтГТУ.
Отмечается, что кандидатуру подавшего документы в комиссию по выборам ректора Сергея Малюкова Ученый совет не утвердил на основании неполного соответствия предоставленных документов.
Ожидается, что документы утвержденных кандидатов направят в правительство Алтайского края и совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай для получения мнения относительно представленных кандидатур. До 16 мая документы должны быть представлены в Министерство образования и науки РФ. После личной встречи с соискателями в Министерстве образования и науки России утвердят окончательный список кандидатов, которые смогут начать предвыборную борьбу.
Дата проведения конференции по выборам ректора будет согласована с Министерством образования и науки РФ и утверждена Ученым советом АлтГТУ.
Отметим, что летом 2017 года выборы ректоров пройдут в Алтайском государственном университете, получившем недавно статус опорного, а также в педагогическом. Отметим, что во втором случае свой пост, скорее всего, сохранит Ирина Лазаренко.
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