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Принц Норвегии Сверре Магнус, которому только 11 лет, нарушил протокол на праздновании 80-летия короля Харальда и королевы Сони в Осло. Об этом пишет Regnum.ru со ссылкой на Daily Mail.
Юноша немного потанцевал на церемонии. Видео его поведения было опубликовано на видеохостинге Youtube. Отметим, что принц во время официальной части, стоя на балконе со своей семьей, показал движения из танца dab.
Молодого человека несколько раз одернула его кузина Леа Айседора Бен, которой 12 лет. Девочка стояла рядом и несколько раз толкнула юношу.
Dab — танцевальное движение, во время которого исполняющий танец поднимает руку и кладёт голову на локоть.
Комментарии
Во бл. жизнь, родился принцем, а за что это ему?
если бы у нас дети детей не становились руководителями корпораций, я бы сказал, что их страну ничего хорошего не ждет. а это видимо общая тенденция...