Рейсовый автобус сбил мужчину на оживленной улице в Бийске. Инцидент произошел 8 мая. Мужчина переходил дорогу на красный свет, да еще и в неположенном месте.
На записи видно, как мужчина переходит проезжую часть улицы Васильева — одной из самых оживленных транспортных магистралей города. После того как он благополучно прошел перед одним автобусом "ПАЗ", он наткнулся на второй рейсовый автобус, двигавшийся по соседней полосе.
Другой информации о том, что случилось с пассажиром, пока нет. Отметим, что с начала наступления весны в Алтайском крае заметно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов.
Комментарии
Хоть на переходе, хоть вне перехода! надо то было всего лишь влево посмотреть (((
Судя по светофору, этот баран перся на красный.
так он там он видел что они едут и специально проигнорировал, еще и палец показал как я понял. реально баран!