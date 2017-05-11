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Суд признал виновным блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови

, ИА "Амител"
Руслан Соколовский признан виновным в возбуждении вражды и в оскорблении чувств верующих

Фото: pixabay.com

Суд Екатеринбурга признал виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих местного жителя Руслана Соколовского за ловлю покемонов в местном Храме-на-Крови, пишет РБК.

Пока неизвестно, какое наказание вынесли Соколовскому. До оглашения приговора блогер заявил, что намерен объявить голодовку, если его "посадят на общий режим".

Напомним, осенью прошлого года молодой человек опубликовал два видео. На одном он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови, а на другом критиковал действия Русской православной церкви.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.05.2017 15:23
- гость -

а где новость о попе который паркуется как хочет?

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