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Суд Екатеринбурга признал виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих местного жителя Руслана Соколовского за ловлю покемонов в местном Храме-на-Крови, пишет РБК.
Пока неизвестно, какое наказание вынесли Соколовскому. До оглашения приговора блогер заявил, что намерен объявить голодовку, если его "посадят на общий режим".
Напомним, осенью прошлого года молодой человек опубликовал два видео. На одном он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови, а на другом критиковал действия Русской православной церкви.
Комментарии
а где новость о попе который паркуется как хочет?