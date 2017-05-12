Вот уже полгода в Барнауле открыты курсы бодифлекса "Второе дыхание". За это время более 150 человек прошли курс и остались довольны результатом. Очень многие приходят на повторные курсы снова и снова. Не только за тренировками, но и за атмосферой — теплой, уютной, в окружении понимающих людей, которые всегда рады помочь и поддержать.
Упражнения бодифлекс представляют собой сочетание особенной дыхательной гимнастики с определенными видами нагрузки. Аэробное дыхание насыщает организм кислородом и способствует расщеплению жира, а упражнения тренируют мускулы и мышцы, возвращают им упругость, подтягивают кожу, помогают бороться с морщинами и целлюлитом.
Занятия бодифлексом дают аэробный эффект в несколько раз сильнее, чем интенсивный бег или силовые упражнения, несмотря на то, что тренировка проходит в спокойном и медленном темпе.
Курс "Второе дыхание" рассчитан на три недели, включающие 15 занятий по 60 минут (45 минут интенсивной практики и 15 минут расслабления и растяжки). Уже за десять дней программы объем талии может уменьшиться на 8-15 сантиметров.
При этом нет никаких ограничений по питанию и никаких изнурительных диет. Единственное правило — заниматься нужно обязательно натощак и не есть еще два часа после тренировки.
Сертифицированные тренеры не только контролируют правильность выполнения упражнений, но и обучают коротким и простым комплексам для дальнейших занятий дома, чтобы сохранить и закрепить полученный результат.
Опыт работы показал, что бодифлекс не только быстро приводит мышцы в тонус и убирает лишний жир. Эта уникальная методика также помогает бросить курить. Потому что заниматься по этой программе иначе невозможно. Уже несколько клиентов распрощались со своей пагубной привычкой благодаря занятиям в группе.
Женщины передают в бережные и заботливые руки преподавателей самое ценное – себя. А в конце получают свою улучшенную версию. Бодифлекс – это труд и регулярные тренировки для достижения желаемого результата. Но эффект гарантирован, о чем говорят восторженные отзывы.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Записаться на курс можно по телефону +7 (983) 325-55-79 и на сайте.
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