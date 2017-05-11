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Владелец компании по импорту алкогольной продукции "Моро" Дмитрий Сырых заявил "Коммерсанту", что с российского рынка могут уйти 80% импортеров вина.
Это может произойти из-за нового указа Минфина, который запрещает импортёрам вин пользоваться пониженными ставками акциза.
Издание пишет, что этот указ стал неожиданным для участников винного рынка. Скорее всего, теперь импортерам придется доплачивать разницу в акцизах за весь период пользования льготой.
Напомним, пониженный акциз был введен на алкогольную продукцию в начале этого года. Он составляет 5 рублей за литр, для игристых вин — 14 рублей.
Комментарии
пусть уходят, будем пить кровь
пусть уходят, будем пить кровь