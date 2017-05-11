Фото: кадр из фильма "Доказательство смерти"
Житель Барнаула стал виновником гибели друга, решив прокатить его на капоте машины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, 10 марта 2017 года пьяный мужчина сел за руль своего авто, второй же сел на капот. На улице машина разогналась до 90 километров в час. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Пассажир, сидевший на капоте, скончался от травм, несовместимых с жизнью.
Виновник аварии на 3 года отправится в колонию общего режима, а после окончания срока будет лишен права управления транспортными средствами на 2 года.
Комментарии
а где это было? чето не слышал
Ну, вот как на 2 года-то? Пожизненное лишение должно быть за совокупность нарушений и уголовное дело по ДТП.
Пить надо меньше, и живым будешь.
Это не трагедия.