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67-летний пенсионер выстрелил в спину 14-летней девочке из-за того, что она якобы без причины стучала в его дверь, сообщает пресс-служба СУСКа по региону.
Как сообщается, выстрел был произведен из стартового пистолета. Ребенок находится в больнице. Врачи сделали девочке операцию, ее жизни сейчас ничего не угрожает.
Пенсионер объяснил свой поступок тем, что подростки разозлили его беспричинным стуком в дверь. Мужчина задержан, в ходе осмотра в его квартире был найден и изъят пистолет. В ближайшее время будет проведена баллистическая экспертиза оружия.
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