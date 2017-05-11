Четверг, 11 Май, 17:01

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,08
€ 63,26
Brent
$ 51,5
21°
Обь
414см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы - 2017Дорожный ремонт – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Букмекеры пророчат победу на "Евровидении" итальянскому исполнителю

, ИА "Амител"
Коэффициент на победу итальянского исполнителя составляет 6/5

Фото: slavyanskaya-kultura.ru

Букмекеры объявили главного фаворита на музыкальном конкурсе "Евровидение". Им оказался итальянский исполнитель Франческо Габбиани. Об этом пишет РИА Новости.

Читайте также: Джамала: Россию сильно задела победа Украины на "Евровидении — 2016"

Как сообщается, средний коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5, то есть если поставить на победу итальянца $5, то выигрыш составит $6.

На втором месте среди фаворитов букмекеров исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль. А третье место занимает болгарский певец Кристиан Костов.

 

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
16:44
Власти Барнаула отремонтируют больше улиц из-за экономии на торгах 0
16:33
В Кемерово пенсионер выстрелил в ребенка из-за беспричинного стука 0
16:25
Порядка 80% импортеров вин могут уйти из России из-за приказа Минфина 0
16:19
Букмекеры пророчат победу на "Евровидении" итальянскому исполнителю 0
16:02
Сельским учителям Алтайского края выдали премии в 125 тысяч рублей 4
15:54
Первый в 2017 году проливной дождь с грозой прошел в Барнауле 0
15:37
В Омске батут с детьми во время бури ветром унесло на дорогу 0
15:22
Барнаулец погиб в автокатастрофе, прокатившись на капоте авто лучшего друга 4
15:15
Суд признал виновным блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови 30
15:05
Норвежский принц нарушил протокол, показав движение из Dab. Видео 3
14:50
Почти полчаса пятеро пожарных тушили полыхающий гараж в Алтайском крае 0
14:36
Владимир Путин поручил вернуть регионам доходы с акцизов на топливо 8
14:23
Рейсовый автобус в Бийске сбил мужчину на оживленной улице. Видео 4
14:12
Троих детей забрали у матери-пьяницы в Бийском районе 4
14:05
Авиакомпании США могут запретить проносить ноутбуки на рейсы из Европы 1
13:56
Ученый совет сократил число претендентов на должность ректора АлтГТУ 0
13:31
Палаточный городок для туристов с невысоким доходом обустроят в Белокурихе 5
13:22
Смотрим, как курсанты БЮИ очистили нагорную часть города от мусора 16
13:12
Что нового, или Как будет проходить Единый госэкзамен в 2017 году? 0
13:04
Возможных кандидатов на пост директора ФБР назвали в США 0
13:00
МТС представила коробочное решение для управления сотрудниками 0
13:00
"Алтайлес" высадил 25 гектаров памятных лесов в Алтайском крае 0
12:52
Пять алтайских муниципалитетов поборются за звание лучшего города России 2
12:34
Игрок алтайской команды помог Путину выиграть в матче Ночной хоккейной лиги 30
12:24
iPhone 8 выйдет с опозданием в несколько месяцев 0
12:13
Парки Барнаула: проект Amic.ru о зеленых зонах столицы Алтайского края 2
12:04
Более 20 человек погибли на свадьбе в Индии после обрушения стены 2
11:53
Алтайский край записали в лидеры Сибири по росту экономики 24
11:33
Новосибирск на год отложил решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2
11:21
Более 200 кг зерна, предназначенного для посева, украл селянин на Алтае 15
11:14
Не какой-то царёк: последнее интервью Нонко на посту сити-менеджера Бийска 8
11:04
Катя Лель попала в базу данных "Миротворца" из-за посещения Крыма 5
10:48
Цены на квартиры в Барнауле опустились до уровня десятилетней давности 22
10:31
Электронную карту кладбищ решили создать в России 1
10:18
Житель Алтая угнал иномарку родственников, приехавших к нему в гости 2
10:04
МВД собирается купить самолет с VIP-местом за 1,7 млрд рублей 16
09:52
Сергей Шубенков рассказал, как прошел в "Бессмертном полку" в Барнауле 7
09:42
Здание "Тойота-центра" в Барнауле выставлено на продажу за 400 миллионов 4
09:30
Тестирование для иностранных граждан проводит АлтГТУ имени Ползунова 2
09:25
Дональд Трамп встретится в Вашингтоне с Реджепом Эрдоганом 16 мая 0
09:15
Современный 16-этажный дом в районе "Арены" достроят в Барнауле в 2018 году 0
09:08
Дома в контуре ТЭЦ-3 в Барнауле останутся без горячей воды почти на месяц 24
09:00
Выставка TransSiberia/Translogistica состоится в Новосибирске в мае 0
08:55
Правительство Франции ушло в отставку 0
08:40
Как стать членом партии "Единая Россия"? 68
08:32
Бийчанина оштрафовали за желание дать взятку сотруднику ФСБ 4
08:30
Финал близок: "Футбольная битва" в СК "Темп" подходит к концу 0
08:15
Более 640 участков остаются подтопленными в Алтайском крае 0
07:44
"Меч Артура", балет и главная сенсация года "Прочь": премьеры недели в кино 0
07:37
Несладко: почему Китай отказывается от алтайского меда и как спасти бренд? 15
07:22
Лук гороху не товарищ: какие овощи нельзя сажать друг с другом? Инфографика 3
06:57
Рядом с ТЦ "Огни" в Барнауле воздвигнут одноименный жилой комплекс 17
06:34
Жительница Москвы выбросила новорожденную дочь у бойлерной 3
06:04
Грозы и тепло до +26 градусов ожидают в Алтайском крае 11 мая 0
05:01
Ключевым свидетелем по делу Эрика Давидыча оказался мертвец 2
04:01
На сайте правительства Ульяновской области появилось постановление с матом 3
03:01
Лавров сообщил о результатах встречи с Трампом 3
01:01
Медведев одобрил благоустройство домов под инвалидов за счет жильцов 11
00:01
В Казахстане женщина обклеила дом портретами Назарбаева, чтобы не снесли 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.