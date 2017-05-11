Фото: slavyanskaya-kultura.ru
Букмекеры объявили главного фаворита на музыкальном конкурсе "Евровидение". Им оказался итальянский исполнитель Франческо Габбиани. Об этом пишет РИА Новости.
Читайте также: Джамала: Россию сильно задела победа Украины на "Евровидении — 2016"
Как сообщается, средний коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5, то есть если поставить на победу итальянца $5, то выигрыш составит $6.
На втором месте среди фаворитов букмекеров исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль. А третье место занимает болгарский певец Кристиан Костов.
Комментарии