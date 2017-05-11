Фото: "ВКонтакте"
В Омске во время бури сильный ветер сдул надувной батут с пятью детьми на проезжую часть. Как пишет портал "Сибнет", со слов очевидцев, аттракцион был неправильно закреплён. Анонимное сообщение об этом появилось в группе "Омск Live" в социальной сети "ВКонтакте" вечером в среду, 10 мая.
Инцидент произошел в среду вечером в 12-м микрорайоне Омска. Порыв ветра перевернул надувной батут, на котором в это время находились пятеро детей. По словам очевидцев, аттракцион был неправильно закреплён: он держался с помощью бельевых верёвок, одна из которых была привязана к газгольдеру, вторая — к берёзе.
"Когда подул сильный ветер, веревки лопнули и батут кубарем полетел на проезжую часть, детей завернуло в него, как в одеяло, поэтому все остались целы. Силами проходивших мимо развернули батут, достали детей и втащили его на газон с проезжей части", — говорится в посте.
Анонимный автор сообщения утверждает, что никто из детей не пострадал. Отметим, что следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области проводит по факту случившегося доследственную проверку.
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