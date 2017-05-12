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Переменную облачность и погоду без осадков прогнозируют синоптики в Алтайском крае на пятницу, 12 мая. По данным ЦГМС по региону, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов.
Ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 15. В Барнауле в этот день также не ожидают осадков. Столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов. Ветер ожидают юго-западный, 4-9 метров в секунду.
В субботу, 13 мая, теплая погода сохранится. Температура составит +27..+32 градуса, местами по северу края +20...+25. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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