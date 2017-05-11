Лучших сельских учителей края наградили премией имени Степана Титова. Мероприятие прошло в четверг, 11 мая, в зале Алтайского государственного института культуры. Сертификаты на 125 тысяч рублей вручил педагогам глава региона Александр Карлин.
Лауреатами стали педагоги из Романовского, Павловского, Тальменского, Троицкого, Ребрихинского, Змеиногорского, Благовещенского, Целинного, Нивичихинского и Шипуновского районов. Это учителя русского языка и литературы, химии, биологии, географии, ОБЖ. Также премию получили воспитатели детских садов и руководители школьных музеев.
"У меня общий педагогический стаж 21 год. Сегодня я получила премию в номинации "Распространение и обобщение опыта". Наши дети хоть и живут в сельской местности, но очень талантливые. Мы с ребятами участвовали во всероссийском конкурсе и получили грант на десять тысяч долларов на развитие школы. На эти деньги закупили компьютерное оборудование", – рассказала порталу Amic.ru лауреат премии им. Титова, педагог из Романовского района Светлана Зинец.
Губернатор края Александр Карлин отметил, что в крае будут поддерживать молодых педагогов, которые поедут работать в село. Речь идет о выплате стипендии для молодых специалистов и решении социальных вопросов.
"У нас очень много форм поддержки сельских учителей. Премия имени Степана Титова только одна из форм. В первую очередь для нас очень важно поддержать малокомплектные сельские школы. Мы оказывали и будем оказывать поддержку в решении социальных вопросов: предоставление жилья, оказание помощи молодым специалистам в строительстве и приобретении жилья", — отметил глава региона.
Также Александр Карлин подчеркнул, что никто не допустит сокращения поддержки сельских учителей в решении их жилищных, жилищно-коммунальных вопросов.
В 2016 году на выплату субсидий школьным сельским учителям и воспитателям детских садов из регионального бюджета было выплачено 699 миллионов рублей.
"Это очень серьезный ресурс. Но в этом году мы не только не сократили, мы увеличили бюджетные ассигнования. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 920 миллионов рублей", — добавил Карлин.
В 2016 году сельские учителя в месяц получали субсидии на ЖКХ в размере 1620 рублей. Уже с 1 апреля текущего года каждому педагогу на селе полагается 1800 рублей в месяц.
Комментарии
"Сельским учителям Алтайского края выдали премию в 125 тысяч рублей"
Одну на всех?
Заголовок именно так и предлагает понимать.
Извращенец, угомонись!
А в чём проблема просто написать кто получил?