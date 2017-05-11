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Первый в этом году проливной дождь обрушился на Барнаул днем в четверг, 11 мая. Огромная туча долгое время надвигалась на город со стороны аэропорта. В итоге около 10 минут в краевой столице шел проливной дождь с сильным ветром.
Отметим, что синоптики прогнозировали на ближайшие дни в Алтайском крае теплую, но дождливую погоду. 11 мая на большей части территории Алтайского края пройдут дожди, местами возможна гроза. Ветер в этот день будет дуть южный с переходом на западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 17-22.
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