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Специалисты компании Strategy Analytics в своем исследовании назвали iPhone 7, произведенный корпорацией Apple, самой продаваемой моделью в первом квартале 2017 года. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, поставки этого смартфона составили 21,5 млн единиц, на них пришлось 6% от всего рынка по всему миру в первом квартале 2017 года. На втором месте находится модель iPhone 7 Plus. Поставки этой модели составили 17,4 млн единиц.
А вот третье место занял смартфон китайского производителя OPPO R9s.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , новый смартфон iPhone 8 выйдет в этом году с задержкой – в октябре или ноябре вместо сентября.
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