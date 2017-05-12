Русские люди чтят традиции. Отмечали Новый год, затем стали отмечать два праздника – Новый год и Старый Новый год. Жили по старым часовым поясам, стали по новым. Но когда сверяем часы с Москвой, по традиции уточняем – "время по-новому – так же, как по-старому". Оксюмороны свойственны русским. "Старый новый" или "новый старый" — это в наших традициях. До 1 января 2017 года платили за "ОДН", с 1 июля будем платить за "новый ОДН". Эксперты не исключают, что немного погодя вернемся к "старому новому ОДН". О реформе ОДН и чего от нее ждать, в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказал генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади.

Нашли компромисс

ОДН стал темой "номер один" во всех федеральных СМИ начиная с Нового года. Напомним, с 1 января ОДН перевели из коммунальных услуг в жилищные, включив его в строку квитанции "общее содержание жилья". Аббревиатуру ОДН переименовали в СОИ, или "содержание общего имущества". Платеж стали рассчитывать не по счетчикам, а по нормативам. Проблема стала явной, когда оказалось, что по нормативу платить дороже. По стране прошел шквал негодования от Дальнего Востока до маленького городка Тутаево Ярославской области. Алтайский край всеобщий тренд негодования миновал. По словам Ивана Василиади, этому способствовало мудрое и своевременное решение краевых властей – продолжать рассчитываться за ОДН не по нормативам, а по общедомовым приборам учета.

Социального взрыва не было там, где губернаторы и местная власть проявили гибкость. В частности, так произошло в нашем регионе. Решение чиновников по ОДН поддержали все участники рынка – и ресурсовики, и управляющие компании с ТСЖ. Нельзя сказать, что власти достигли приостановления постановления правительства, было найдено компромиссное решение, которое уже позже поддержал Минстрой в своих пояснительных письмах.

Дело в нормативе

фото: vkrasnoufimske.ru

Между тем действующий норматив на ОДН, как считает эксперт, нельзя считать некорректным. Иван Василиади поясняет: "Нормативы вводились с целью стимулировать жителей к установке общедомовых приборов учета. На сегодняшний день у Барнаульской горэлектросети все многоквартирные дома города, при наличии технической возможности, оборудованы системами учета".

По мнению гендиректора БГЭС, норматив, который должен заработать с 1 июля в регионе, должен быть максимально приближен к реальному потреблению. Однако Минстрой, несмотря на многократные обещания, по сей день не разработал единую методику, по которой нужно считать новый ОДН. А потому разброс цифр по России весьма ощутим. Где-то в нормативе выделили до 20 классификаций многоэтажных домов с разным набором оборудования, где-то ограничились четырьмя. И это несмотря на то, что начиная со времен СССР дома в нашей стране в подавляющем большинстве строятся по типовым проектам.

"Я много читал прессы в начале года, где приходилось сталкиваться в заявлениях официальных органов с весьма замысловатыми формулировками, — рассказывает Василиади. — Например, официальные лица заявляли, как управляющие компании решили "схитрить". А вся хитрость заключалась в том, что в расчетах за ОДН по электричеству в общедомовую площадь включали площадь чердаков и подвалов. Для чего это делалось – непонятно. Возможно, хотели снизить социальную напряжённость. Для информации: чердаки и подвалы включаются в ОДН согласно Жилищному кодексу".

По заветам Минстроя

Новые нормативы ОДН регионы должны принять уже в конце мая. Известно, что сейчас Минстрой подготовил поправки в жилищное законодательство. "Предлагается детализировать формулу расчета и определения состава общего имущества в многоквартирных домах, корректировать платежи за ОДН ежегодно, исходя из коллективных приборов учета", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Однако Иван Василиади считает, что "ситуация с нормативами доведена до полного абсурда. Сейчас они вынуждены признать, что у каждого дома должен быть свой норматив. Что будет с будущим ОДН – непонятно. Возможно, что произойдет откат, так же как это было с часовыми поясами, и мы вернемся к расчетам по счетчикам – общедомовым или подъездным, как до 2012 года".

Революция-2017

Хронология реформы ОДН показала, что нормированный ОДН в задумках Минстроя возник еще три года назад. Подразумевалось, что это будет справедливый идеальный ОДН, который отразит реальное потребление ресурсов в доме и исключит энерговоровство соседей. Три года власти думали, как создать идеальную формулу ОДН. За это время ситуация стабилизировалась – люди научились платить по счетчику, стали передавать показания, стали поглядывать за соседями и установили датчики движения в подъездах. Однако русский человек сказал – русский человек сделал. И без уточнения методики расчетов норматива Минстрой запустил реформирование ОДН.

"Власти решили – не будем больше ждать, приняли закон о новом ОДН – и понеслось. Вопросы унификации и расчета справедливого ОДН не были урегулированы. И мы получили революцию 2017 года – вторую серию ОДН, продолжение бесконечной истории, когда одно неудачное решение породило цепную реакцию и вызвало необходимость решать проблему, у которой нет рационального решения", — говорит гендиректор БГЭС.

Кто оплатит банкет

По мнению Ивана Василиади, проблема ОДН сейчас пока ни по чьему карману не бьет, "но это вопрос времени – до лета. А если летом примут норматив на электроэнергию ОДН в два раза меньше, это будет удар по управляющим компаниям или ресурсовикам, которые работают в домах с непосредственной формой правления. В крае много таких домов. Алтайэнергосбыт уже посчитал свои убытки. Вопрос в том, кто заплатит за банкет в этой ситуации".

Разница между реальным потреблением и нормативом будет являться прямыми убытками управляющих компаний и ресурсовиков. По словам Василиади, самое простое решение, которое нашли власти, – снизить ОДН: "действовали против здравого смысла, лишь бы минимизировать народное недовольство".

Проект нормативов на ОДН, который может заработать в крае с 1 июля, указывает на то, что рынок ЖКХ станет убыточным. Народ будет недоплачивать УК – УК будет недоплачивать поставщикам (электросетям и водоканалам). В такой ситуации протестовать будут не люди, протестовать будут управляющие компании. Сначала они будут компенсировать свои убытки по "ОДН" денежными средствами из текущего содержания жилья. Других доходов у управляющих компаний и ТСЖ нет. Затем они начнут банкротиться. В итоге грянет очередной кризис ЖКХ.

Эксперты vs экспериментаторы

"При разработке законопроектов Минстроя мы не видим среди участников профессиональных экспертов рынка – ресурсовиков, управляющих компаний, тех, кто непосредственно участвует во всех процессах ЖКХ и владеет ситуацией, — отмечает Иван Василиади. — Чиновники Минстроя обсуждают новшества с чиновниками Минстроя и еще кем-то из общественных организаций, которых никто не знает. Таким образом, они генерируют замечательные идеи, которые потом транслируют на всю страну. Профессиональное сообщество зачастую отказывается понимать, о чем идет речь в изменениях того или иного закона. Нам требуются месяцы, чтобы во всем детально разобраться. Но затем происходит откат, и все изменения возвращают на исходный уровень".

Проблема экспертов и экспериментаторов не прошла мимо Совета Госдумы. Накануне майских праздников председатель Госдумы Вячеслав Володин в очередной раз призвал фракции не вносить инициатив, которые бы "пугали народ", и проводить обязательную экспертную оценку законопроектов. Возможно, это предотвратит эксперименты с ОДН в стране, считает Василиади. Уже сейчас в новом законопроекте по ОДН населению предлагается альтернатива – платить за ОДН по нормативу или, как прежде, по общедомовым приборам учета. "Безусловно, управляющие компании будут голосовать за расчеты по счетчикам. При благоприятном сценарии уже 1 июля мы сможем поздравить друг друга со старым новым ОДН! И будем надеяться, что это последний эксперимент", — заключает эксперт.