Труженик тыла Геннадий Курицын с супругой Галиной заселились в квартиру в 2000 году и ни разу не делали здесь ремонт - в силу возраста и здоровья просто не в состоянии. Корреспонденты программы "Стройка" решили им в этом помочь. На все про все была только одна неделя, поэтому работа кипела быстро. Старый гарнитур отдали на реставрацию в Алтайский строительный колледж, где заменили фасады и столешницы. На кухне также заменили плиточный фартук: вместо старой плитки — из царапиноустойчивого пластика с печатью. Обои поменяли на декоративную штукатурку "под шубу". А на всю стену нанесли трафаретное панно. По замыслу авторов, оно отображает величие того поколения, которое представляют ветераны: "Здесь только победы: Победа в Великой Отечественной войне, Победа в космосе и Победа в Олимпиаде", — говорит ведущий программы "Стройка" Константин Ганов.
Добавим, такой ремонт под силу каждому. Главное — не бояться сделать свою жизнь ярче.
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