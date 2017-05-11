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Суд назначил блогеру из Екатеринбурга Руслану Соколовскому наказание в виде 3,5 лет условно, пишет "Интерфакс".
Молодого человека, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, признали виновным в возбуждении вражды по признакам религиозной и половой принадлежности, публичном оскорблении чувств верующих, а также незаконном обороте специальных техсредств для негласного получения информации.
Защита Соколовского назвала победой приговор в отношении своего подзащитного. Также адвокат заявил, что приговор будет обжалован. Прокуратура сочла решение суда справедливым.
Комментарии
что-то такое ожидал. условно, но достаточно большой срок. все правильно
Пацан получил свою минуту славы. Скоро барак Обама его, как жертву тоталитаризма, к себе пригласит стейки трескать и писюнами меряться. Как то так http://dev.itd.lv/wp-content/uploads/2014/04/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD.jpg
да ты гонишь еретик.слышал звон,да не знаешь где он.