Список улиц, которые отремонтируют в Барнауле в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги", будет расширен, об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков.
Дополнительно в план 2017 года включат еще шесть улиц. Это стало возможным благодаря экономии порядка 76 миллионов рублей во время проведения аукционов.
"Будет объявлен аукцион. И в конце июня уже начнется ремонт шести улиц, которые вошли в программу дополнительно", — пояснил Анатолий Воронков.
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В настоящее время их список еще не утвержден. Но ясно, что это будут улицы, которые вошли в число лидеров общественного голосования. Не исключены перемещения из перечня 2018 года.
Заместитель главы администрации города пояснил, что изначально в условиях программы был обозначен пункт, касающийся экономии. Чтобы освоить выделенные федеральным центром средства в полном объеме, необходимо ,было провести все организационные работы в срок до 15 мая. И Барнаулу это удалось.
В итоге в 2017 году по программе новый асфальт получит 31 барнаульская магистраль, отремонтируют 60,5 километров улиц. На сегодняшний день работы уже ведутся на 13 улицах. Еще 30 дорог отремонтируют в 2018 году, но и тут список может быть расширен. На эти работы городу выделено 637,5 млн рублей из федерального бюджета, что позволит многократно увеличить объемы ремонта.
Комментарии
Хорошее - дешевым не бывает, а к дорогам это тем более относиться, зато через 6 месяцев асфальт растает и можно заново бюджет пилить