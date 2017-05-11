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Обвинительное заключение ушло в суд из прокуратуры в отношении бийчанина, который подозревается в серии краж из гаражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Кражи совершались с сентября прошлого года по декабрь. Известно, что подозреваемый вскрывал замки реечного типа обычной проволокой, после чего похищал имущество граждан.
Как правило, он воровал шины и электроинструменты. Однако данное имущество являлось не единственным предметом хищения. Так, из одного гаража он угнал автомобиль. В это время он уже был под подозрением у правоохранительных органов и после его вызова в полицию он приехал на похищенном ранее автомобиле, который был у него изъят и возвращен потерпевшему.
Ущерб от похищенного составил более 500 000 рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бийский городской суд Алтайского края.
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