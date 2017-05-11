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"Газпром" на данный момент построил 719 километров линейной части газопровода "Сила Сибири". Это около трети от всей продолжительности газопровода. Об этом рассказал заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.
"Строительство "Силы Сибири" ведется высокими темпами. На сегодняшний день построено 719 километров линейной части газопровода. Открытие пункта пропуска имеет большое значение для синхронизации работ по созданию газотранспортных мощностей на российской и китайской территориях", — приводит его слова РИА Новости.
Отметим, что в четверг, 11 мая, был открыт временный пункт пропуска "Верхнеблаговещенский" через российско-китайскую границу. Он был построен "Газпромом" в рамках создания подводного перехода трансграничного участка газопровода через реку Амур.
Напомним, контракт на поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в год по трубопроводу "Сила Сибири" был заключен в мае 2014 года. Его стоимость составила 400 миллиардов долларов.
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