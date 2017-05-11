Фото: soccer-24.ru
Компания из Саудовской Аравии заплатит 920 тысяч евро нападающему "Реала" Криштиану Роналду за 4,5 часа работы. Об этом пишет "Чемпионат".
За это время футболист должен подписать пять футболок, принять участие в фотосессии и оставить два упоминания о данном событии в социальных сетях. Отметим, что контракт с этой телекоммуникационной компанией из Саудовской Аравии он подписал еще четыре года назад.
Также издание пишет, что этой компании разрешено использовать изображение Криштиану для региональной рекламы в течение одного дня.
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