Фото: sputniknews.com
Тело россиянина нашли около торгового центра Thaniya Plaza в Бангкоке. Установлено, что 26-летний Максим Непомнящий погиб, упав с крыши торгового центра, пишет РИА Новости.
ЧП произошло в ночь на 10 мая. При мужчине был только мобильный телефон, интерфейс которого был на русском языке. Так полиция установила, что погибший является гражданином России.
Также в записях телефона была информация о бронировании отеля с 7 по 9 мая. В номере гостиницы был найден паспорт погибшего. В Таиланд россиянин приехал 7 мая.
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