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В Барнауле проверили качество дорожной разметки. Независимыми экспертами выступили специалисты московской лаборатории, которые не первый год работают с алтайскими компаниями.
"Есть несколько видов контроля: входной, операционный, приемочный. Необходимо выполнять технологию производства работ. Также нужно вести контроль качества. Что касается краски и термопластика, то сегодня используются качественные материалы. Это 20 лет назад на рынке были представлены два производителя. Сегодня конкуренция высокая. Но необходимо безукоризненно выполнять контроль качества работ. Тогда не будет проблем", — рассказал порталу Amic.ru замдиректора центра инженерно-технических исследований "Дорконтроль" Игорь Арчибасов.
Говорить о качестве материалов, которые используются в Барнауле, рано. Однако на первый взгляд разметка выполнена в соответствии со всеми требованиями.
На дорогах краевой столицы используется краска и термопластик. Краска прослужит около трех месяцев, пластик может продержаться год. В первую очередь разметку наносят рядом с общеобразовательными учреждениями — это приоритетные объекты. Кроме того, разметку рядом со школами и детскими садами должно быть видно круглый год, поэтому ее обновляют дважды за год.
"Конечно, есть желание, чтобы везде был термопластик. Но сами понимаете, что это высокие затраты", — рассказал заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу Сергей Мореходов.
Основной объем работ по дорожной разметке будет сделан в мае-июне 2017 года. Но обновлять разметку будут до середины сентября.
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