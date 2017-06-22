Выбор места для проведения праздников — задача не из легких. Оно должно быть идеальным: интерьер, кухня, персонал и обстановка. Банкетный зал "Русские традиции" является таким местом, придя в которое захочется возвращаться туда снова и снова. Выпускной, день рождения, свадьба — любой праздник можно провести в этом ресторане.
"Русские традиции" находятся на улице Глушкова, 48, в тихом и уютном месте, где точно никто не помешает провести свадьбу или день рождения только в своей компании. Интерьер банкетного зала выполнен в классическом стиле, что придется по душе, пожалуй, каждому посетителю. Обилие цветов и светлые оттенки настраивают на атмосферу торжественности и праздника. "Русские традиции" созданы для того, чтобы гостям было комфортно. За этим следит не только руководство заведения, но и приветливый персонал.
"Спасибо огромное работникам кафе, особенно Насте. Всё очень вкусно, чистенько, вежливое обслуживание. Хотя мы были не по приятному событию. Еще раз спасибо!" - поделилась своими впечатлениями на флампе посетительница "Русских традиций" Свиридова Ольга.
Отдельно стоит сказать о кухне заведения. Все блюда готовятся квалифицированными поварами на профессиональной кухне. При приготовлении блюд используются только свежие и качественные продукты, так что даже детский праздник можно провести в банкетном зале "Русские традиции". Цена среднего чека составляет всего 1500 рублей на человека, что совсем не скажется на бюджете.
Меню ресторана является разнообразным: здесь можно найти блюда русской, итальянской, японской и другой кухни. Повар с удовольствием расскажет о рецептах, по которым готовятся его съедобные шедевры.
Так как ресторан рассчитан на людей разной возрастной категории, то в "Русских традициях" предусмотрен бар в стиле лофт. В нем все любители коктейлей смогут найти напиток под себя.
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Банкетный зал "Русские традиции" находится по адресу: ул. Глушкова, 48, 2 этаж. Забронировать зал и узнать все подробности можно по телефону: +7‒983‒394‒84‒89
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