Четверг, 22 Июнь, 12:39

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60
€ 66,8
Brent
$ 51,5
28°
Обь
310см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15 летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Купальный сезон-2017
Новости

Где провести торжественное мероприятие в Барнауле?

, ИА "Амител"
Банкетный зал "Русские традиции" приглашает всех желающих весело и вкусно провести свое яркое событие

Выбор места для проведения праздников — задача не из легких. Оно должно быть идеальным: интерьер, кухня, персонал и обстановка. Банкетный зал "Русские традиции" является таким местом, придя в которое захочется возвращаться туда снова и снова. Выпускной, день рождения, свадьба — любой праздник можно провести в этом ресторане.

"Русские традиции" находятся на улице Глушкова, 48, в тихом и уютном месте, где точно никто не помешает провести свадьбу или день рождения только в своей компании. Интерьер банкетного зала выполнен в классическом стиле, что придется по душе, пожалуй, каждому посетителю. Обилие цветов и светлые оттенки настраивают на атмосферу торжественности и праздника. "Русские традиции" созданы для того, чтобы гостям было комфортно. За этим следит не только руководство заведения, но и приветливый персонал.

"Спасибо огромное работникам кафе, особенно Насте. Всё очень вкусно, чистенько, вежливое обслуживание. Хотя мы были не по приятному событию. Еще раз спасибо!" - поделилась своими впечатлениями на флампе посетительница "Русских традиций" Свиридова Ольга.

Отдельно стоит сказать о кухне заведения. Все блюда готовятся квалифицированными поварами на профессиональной кухне. При приготовлении блюд используются только свежие и качественные продукты, так что даже детский праздник можно провести в банкетном зале "Русские традиции". Цена среднего чека составляет всего 1500 рублей на человека, что совсем не скажется на бюджете. 

Меню ресторана является разнообразным: здесь можно найти блюда русской, итальянской, японской и другой кухни. Повар с удовольствием расскажет о рецептах, по которым готовятся его съедобные шедевры. 

Так как ресторан рассчитан на людей разной возрастной категории, то в "Русских традициях" предусмотрен бар в стиле лофт. В нем все любители коктейлей смогут найти напиток под себя.

Читайте также: Спецпроект Amic.ru: "Ах, эта свадьба!"

Банкетный зал "Русские традиции" находится по адресу: ул. Глушкова, 48, 2 этаж. Забронировать зал и узнать все подробности можно по телефону: +7‒983‒394‒84‒89

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
12:31
Вход в "Книжный мир" в центре Барнаула залило ржавой водой. Фото 0
12:27
Вали с "Ютуба": "пробивший дно YouTube" Малахов разозлил пользователей сети 0
12:11
И грянет гром: грозовая буря приближается к Барнаулу 4
12:02
Бюджет Алтайского края 2016 года вырос более чем на четверть 1
12:00
Где провести торжественное мероприятие в Барнауле? 0
11:53
Пять гектаров дикорастущей конопли уничтожили у барнаульской канализации 1
11:37
"Дай лапу, друг": в Барнауле отметили День кинологии. Фото 0
11:32
Завтра была война: свечи зажгли в Барнауле в канун Дня памяти и скорби 0
11:30
Предпоказ мультфильма "Гадкий Я 3" проведут Европа Плюс Барнаул и "Киномир" 0
11:21
Белый дом пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на "полях" G20 7
11:14
СМИ анонсировали скорый выход Амана Тулеева на работу 0
11:04
Учиться любви к Родине: Дугин обратился к горожанам в День памяти и скорби 3
11:00
Система видеонаблюдения от "Ростелекома" становится все популярнее 0
10:50
Грабители напали на главу делегации "Рособоронэкспорта" в Париже 1
10:33
Требуйте себе дорогу: "война" в барнаульском поселке продолжается. Фото 38
10:21
Глава австрийского МИД выступил за закрытие детских садов для мусульман 7
10:17
День рождения Барнаула отпразднуют без алкоголя и посвятят юбилею края 10
10:07
Недождун: как алтайские партии работают с соцсетями 7
09:54
Внедорожник протаранил трех пешеходов в Улан-Удэ, есть жертвы 0
09:37
Троллейбусы в Барнауле меняют маршруты из-за ремонта моста 6
09:24
Пентагон потратил $94 млн на неподходящую форму для солдат в Афганистане 4
09:12
Трамвай сошел с рельсов в Барнауле утром 22 июня. Фото 13
09:01
Подробности взрыва газа в барнаульском доме сообщили в МЧС 1
09:00
Подробно поясняем, как оформить заказ в интернет-магазине "Быстромаркет" 3
08:59
Эвакуатор врезался в "Газель" на мосту в Новосибирске из-за солнца 1
08:41
Утро 22 июня началось в Барнауле с трехбалльных пробок 5
08:23
Боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула 2
07:44
Кто имеет льготы на поступление в вуз. Инфографика 7
07:26
Барнаульский аналог Арбата откроют на День города забегом в валенках 13
07:03
Коттедж на огромном участке продают в Барнауле за 11,1 млн рублей. Фото 16
06:45
Новые "Трансформеры" за 260 миллионов и другие премьеры недели 1
06:24
Жару, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 июня 2
06:01
Промышленность на Алтае растет в 4,3 раза быстрее, чем в целом по России 28
05:01
День памяти и скорби отмечают в России 22 июня 4
04:01
Испанского режиссера задержали в России за съемку геев из закрытого города 5
03:01
Полицейского наказали за оскорбление чувств зигующих подростков 3
02:01
Главе штаба Навального вручили повестку в прямом эфире 3
01:01
Путин: дети не должны мыть полы в школах 12
00:32
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций 0
23:51
Порошенко на встрече с Трампом "треснул" себя по руке 27 раз 3
23:34
Бабушка выжившего на Ладоге мальчика рассказала подробности произошедшего 5
23:20
Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам за аферу на 700 млн долларов 1
22:53
Пресс-секретаря астраханского минздрава возмутил крик о помощи умирающей 3
22:33
Законопроект о курортном сборе в Госдуме назвали безграмотным 2
22:01
Газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле 0
21:51
Нарколог: алкоголь "пьяному" мальчику могли ввести в печень напрямую 5
21:35
СК начал проверку после нападения главы рыбзавода в Карелии на журналистов 0
21:24
СК подтвердил наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика 17
20:59
Опубликовано видео с истребителем НАТО у самолета Шойгу 1
20:26
Поклонская: посмотревших "Матильду" прихожан отлучили от причастия 17

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.