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Барнаульские полицейские задержали 36-летнюю местную жительницу, которую подозревают в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники ДПС в ночь на четверг, 11 мая, остановили иномарку на улице Пролетарской в Барнауле. Женщина, находившаяся за рулем, отказалась пройти медицинское обследование на состояние алкогольного опьянения.
Отметим, что ранее она уже подвергалась уголовной ответственности за вождение авто в нетрезвом виде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
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