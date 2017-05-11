Четверг, 11 Май, 18:32

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,12
€ 62,16
Brent
$ 51,5
17°
Обь
414см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы - 2017Дорожный ремонт – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Жительницу Барнаула во второй раз задержали пьяной за рулем

, ИА "Амител"
Задержанная ранее уже привлекалась за вождение в нетрезвом виде

Фото: justmedia.ru

Барнаульские полицейские задержали 36-летнюю местную жительницу, которую подозревают в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники ДПС в ночь на четверг, 11 мая, остановили иномарку на улице Пролетарской в Барнауле. Женщина, находившаяся за рулем, отказалась пройти медицинское обследование на состояние алкогольного опьянения.

Отметим, что ранее она уже подвергалась уголовной ответственности за вождение авто в нетрезвом виде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание  до двух лет лишения свободы. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

11.05.2017 17:23
- гость -

пьяная баба езде не хозяйка

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
18:26
Россиянин погиб, упав с крыши торгового центра в Бангкоке 0
18:04
Компания из Саудовской Аравии заплатит Роналду £920 тыс. за 4 часа работы 0
17:52
Барнаул направит деньги на дороги, которые не ремонтировались годами 0
17:41
Компания "Газпром" уже построила 720 километров "Силы Сибири" 0
17:36
Три месяца продержится: в Барнауле проверили качество дорожной разметки 0
17:16
Жительницу Барнаула во второй раз задержали пьяной за рулем 1
17:07
Сюрреализм в миллионах: сколько стоят картины Сальвадора Дали? 2
17:04
Блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови, получил условный срок 3
16:44
Власти Барнаула отремонтируют больше улиц из-за экономии на торгах 4
16:33
В Кемерово пенсионер выстрелил в ребенка из-за беспричинного стука 0
16:25
Порядка 80% импортеров вин могут уйти из России из-за приказа Минфина 5
16:19
Букмекеры пророчат победу на "Евровидении" итальянскому исполнителю 0
16:02
Сельским учителям Алтайского края выдали премии в 125 тысяч рублей 6
15:54
Первый в 2017 году проливной дождь с грозой прошел в Барнауле 0
15:37
В Омске батут с детьми во время бури ветром унесло на дорогу 0
15:22
Барнаулец погиб в автокатастрофе, прокатившись на капоте авто лучшего друга 6
15:15
Суд признал виновным блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови 42
15:05
Норвежский принц нарушил протокол, показав движение из Dab. Видео 3
14:50
Почти полчаса пятеро пожарных тушили полыхающий гараж в Алтайском крае 0
14:36
Владимир Путин поручил вернуть регионам доходы с акцизов на топливо 8
14:23
Рейсовый автобус в Бийске сбил мужчину на оживленной улице. Видео 4
14:12
Троих детей забрали у матери-пьяницы в Бийском районе 7
14:05
Авиакомпании США могут запретить проносить ноутбуки на рейсы из Европы 1
13:56
Ученый совет сократил число претендентов на должность ректора АлтГТУ 0
13:31
Палаточный городок для туристов с невысоким доходом обустроят в Белокурихе 5
13:22
Смотрим, как курсанты БЮИ очистили нагорную часть города от мусора 17
13:12
Что нового, или Как будет проходить Единый госэкзамен в 2017 году? 0
13:04
Возможных кандидатов на пост директора ФБР назвали в США 0
13:00
МТС представила коробочное решение для управления сотрудниками 0
13:00
"Алтайлес" высадил 25 гектаров памятных лесов в Алтайском крае 0
12:52
Пять алтайских муниципалитетов поборются за звание лучшего города России 2
12:34
Игрок алтайской команды помог Путину выиграть в матче Ночной хоккейной лиги 30
12:24
iPhone 8 выйдет с опозданием в несколько месяцев 0
12:13
Парки Барнаула: проект Amic.ru о зеленых зонах столицы Алтайского края 2
12:04
Более 20 человек погибли на свадьбе в Индии после обрушения стены 2
11:53
Алтайский край записали в лидеры Сибири по росту экономики 24
11:33
Новосибирск на год отложил решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2
11:21
Более 200 кг зерна, предназначенного для посева, украл селянин на Алтае 15
11:14
Не какой-то царёк: последнее интервью Нонко на посту сити-менеджера Бийска 8
11:04
Катя Лель попала в базу данных "Миротворца" из-за посещения Крыма 5
10:48
Цены на квартиры в Барнауле опустились до уровня десятилетней давности 22
10:31
Электронную карту кладбищ решили создать в России 1
10:18
Житель Алтая угнал иномарку родственников, приехавших к нему в гости 2
10:04
МВД собирается купить самолет с VIP-местом за 1,7 млрд рублей 16
09:52
Сергей Шубенков рассказал, как прошел в "Бессмертном полку" в Барнауле 7
09:42
Здание "Тойота-центра" в Барнауле выставлено на продажу за 400 миллионов 4
09:30
Тестирование для иностранных граждан проводит АлтГТУ имени Ползунова 2
09:25
Дональд Трамп встретится в Вашингтоне с Реджепом Эрдоганом 16 мая 0
09:15
Современный 16-этажный дом в районе "Арены" достроят в Барнауле в 2018 году 0
09:08
Дома в контуре ТЭЦ-3 в Барнауле останутся без горячей воды почти на месяц 24
09:00
Выставка TransSiberia/Translogistica состоится в Новосибирске в мае 0
08:55
Правительство Франции ушло в отставку 0
08:40
Как стать членом партии "Единая Россия"? 68
08:32
Бийчанина оштрафовали за желание дать взятку сотруднику ФСБ 4
08:30
Финал близок: "Футбольная битва" в СК "Темп" подходит к концу 0
08:15
Более 640 участков остаются подтопленными в Алтайском крае 0
07:44
"Меч Артура", балет и главная сенсация года "Прочь": премьеры недели в кино 0
07:37
Несладко: почему Китай отказывается от алтайского меда и как спасти бренд? 15
07:22
Лук гороху не товарищ: какие овощи нельзя сажать друг с другом? Инфографика 3
06:57
Рядом с ТЦ "Огни" в Барнауле воздвигнут одноименный жилой комплекс 17
06:34
Жительница Москвы выбросила новорожденную дочь у бойлерной 3
06:04
Грозы и тепло до +26 градусов ожидают в Алтайском крае 11 мая 0
05:01
Ключевым свидетелем по делу Эрика Давидыча оказался мертвец 2
04:01
На сайте правительства Ульяновской области появилось постановление с матом 3
03:01
Лавров сообщил о результатах встречи с Трампом 3
02:01
Смотрим, как в Барнауле припарковался автомобиль со священнослужителем 1
01:01
Медведев одобрил благоустройство домов под инвалидов за счет жильцов 11
00:01
В Казахстане женщина обклеила дом портретами Назарбаева, чтобы не снесли 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.