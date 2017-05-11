Фото: администрация Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин, комментируя итоги заседания правительства Алтайского края, остался доволен программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. По его словам, объем средств, направляемых государством на поддержку сельского хозяйства, не сократился, а, наоборот, увеличился.
Как сообщает сайт администрации региона, в соответствии с предложениями от регионов, в том числе от Алтайского края, были изменены подходы к формированию государственной поддержки. Теперь средства для сельхозтоваропроизводителей доводят в начале сельскохозяйственного года, когда крестьяне испытывают недостаток оборотных средств.
"Новые подходы позволили качественно улучшить ситуацию в прошлом и в текущем году. Ранее для поддержки аграриев направляли порядка двух десятков субсидий. Было очень сложно во всем этом разобраться и крестьянам, и органам управления сельским хозяйством. Задачи были технологически сложные. Произошел процесс укрупнения субсидий. Таким образом, мы получаем средств не меньше, при этом они не распылены по различным направлениям. И сегодня регионам предоставлено больше возможностей использовать свои критерии в трансляции этих средств. Мы сегодня отмечаем, что эффективность государственной поддержки значительно возросла. У крестьян появилось больше возможностей для подготовки к проведению ответственных сельхозкампаний и в использовании ресурсов по своему хозяйскому усмотрению. Другими словами, инициативу крестьян мы не сдерживаем. И это не могло не проявиться в результатах экономической деятельности в аграрном секторе", — заявил глава региона.
Губернатор отметил, что более 90% сельхозтоваропроизводителей Алтайского края завершили 2016 год с положительной рентабельностью.
Вместе с тем был высказан ряд предложений с целью дальнейшего повышения эффективности государственной поддержки сельского хозяйства. В первую очередь, по оценке Александра Карлина, необходимо увеличить лимиты на субсидирование кредитов для сельского хозяйства. Речь идет о краткосрочных кредитах на пополнение оборотных средств сельхозтоваропроизводителей.
"В Алтайском крае к моменту проведения заседания правительства было использовано около 80% предоставленных лимитов, а впереди еще более восьми месяцев работы. Потребность в такого рода ресурсах еще существенная", — отметил Карлин.
Получило поддержку предложение от Алтайского края о продлении до трех (возможно, и до пяти) лет сроков соглашений, которые регионы заключают с Министерством сельского хозяйства России.
"Мы знаем, что сельское хозяйство, даже несмотря на большие технологические изменения в последние годы, все же остается отраслью, зависимой от погодно-климатических и других факторов. Поэтому для крестьян очень важно, чтобы показатели выполнения госпрограмм были заложены в соглашении на несколько лет. Это бы в известном смысле защитило их от негативного влияния погодно-климатических условий и конъюнктуры рынка продовольствия. Таким образом крестьянин мог бы выполнять индикативные показатели из расчета на среднегодовой прирост в пределах срока действия соглашения. Это очень важно", — подытожил губернатор.
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