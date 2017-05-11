Самой популярной темой этого четверга в социальных сетях стал условный срок блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского. Парня приговорили к 3,5 годам условно за ловлю покемонов в Храме-на-Крови.
Что же говорит по этому поводу общественность? Есть те, кто высказывается за решение суда.
Есть те, кто считает, что это станет отличным пиаром для молодого человека. Например, Инна Василина пишет: "Хорошо пропиарился парень! Он еще покажет себя! (Видео о том, как кается и просит прощения нет), а значит, "несломленный герой борьбы с режимом"))".
Однако большинство комментаторов вся ситуация с Соколовским и его приговор в частности вводят в замешательство.
"Соколовского приговорили к условке. Приговорили. К условке. <...> Жить здесь становится страшно", — поделился своим мнением Ник Пепел.
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А в Instagram люди активно делились фотографиями и рисунками Владимира Путина, который накануне сыграл матч Ночной хоккейной лиги.
И пока в Барнауле шел проливной дождь, в Санкт-Петербурге, Москве, Вязьме и других городах России выпал снег. На такую весну тут же отреагировали жители, выложив фотографии с забавными подписями.
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