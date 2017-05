#путинхоккеист #гусев #гусевчмо #ктовиноват #конечногусев #чм #хоккей #битвазазолото #россиявперед #россияканада #бобровский #овечкинвперед

A post shared by Anastasiya (@nastya_fluffy) on May 17, 2015 at 1:22pm PDT