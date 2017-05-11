Администрации города Барнаула за счет участия в федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги" в этом году удалось изменить приоритеты по ремонту и охватить больший перечень улиц. Об этом в ходе выездного совещания сообщил первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков.
Всего на объекты строительства и реконструкции городом предусмотрено финансирование в размере 175 миллионов рублей. И сделано это будет уже в рамках городской программы "Безопасные дороги".
"Нам удалось в 2017 году в полном объеме сохранить местный бюджет, предусмотренный на дорожную сферу. Благодаря реализации федерального проекта у нас высвободились средства, которые раньше шли на больший ремонт. Сейчас мы эти деньги можем направить на другие участки, которые не ремонтировались годами", — пояснил Воронков.
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В частности, в городе будет выполнено строительство дороги на улицах Сергея Ускова (от ул. Взлетной до ул. Балтийской), на Взлетной (от ул. Сергея Ускова до ул. Солнечная Поляна), на Балтийской (от ул. Попова до ул. Энергетиков). С участием инвесторов будет построена транспортная развязка на пересечении улиц Власихинской с Малахова. Также запланирована реконструкция перекрестка Ленина-Матросова с устройством дополнительных полос движения. В плане – ремонт улиц Петра Сухова, Веры Кащеевой, Горно-алтайская, Смирнова, Покровская, несколько улиц в микрорайоне Поток и др.
Отдельное внимание будет уделено строительству тротуаров. Если в прошлом году на эти цели на каждый район города выделялось финансирование в размере двух миллионов рублей, то в 2017 году эти цифры увеличены вдвое. Также планируется закупка малой техники для расчистки пешеходных зон.
Глава администрации города Сергей Дугин отметил, что эти обещания его заместитель дал при свидетелях, и теперь все, что запланировано, нужно будет обязательно выполнить.
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