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Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) составило рейтинг регионов России с самыми маленькими средними размерами выданных микрозаймов, по данным на начало 2017 года.
По данным 2 700 микрофинансовых институтов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), наименьший средний размер выданного микрозайма отмечен в возрастной группе заемщиков моложе 25 лет – 6,9 тыс. рублей. В то же время наибольшие суммы "до зарплаты" берут заемщики в возрастном диапазоне от 40 до 49 лет – 10,9 тыс. руб.
Самый большой средний размер выданного микрозайма среди всех регионов РФ зафиксирован в Москве (18,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (15,9 тыс. руб.), Московской (14,7 тыс. руб.) и Тверской (13,8 тыс. руб.) областях, а самый маленький – в Кемеровской области и Республике Алтай (по 6,5 тыс. руб.), а также Алтайском (7,0 тыс. руб.) и Забайкальском (7,1 тыс. руб.) краях.
"МФО всегда довольно активно привлекали молодежь, несмотря на то, что этот сегмент заемщиков является достаточно рискованным. Дело в том, что кредиторам столь молодые граждане пока не очень хорошо знакомы в силу возраста и отсутствия кредитной истории. Кроме того, у них, как правило, отсутствует стабильный доход, а также недостаточно жизненного и профессионального опыта, следствием чего является не слишком дисциплинированное отношение к своим кредитным обязательствам", — приводит бюро слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.
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